Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από εκρήξεις σε εστιατόρια στα Αραβικά Εμιράτα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα, Δευτέρα, από δύο διαφορετικές εκρήξεις που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα των Αραβικών Εμιράτων, το Αμπού Ντάμπι, και στην πιο τουριστική πόλη της χώρας, το Ντουμπάι, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη στην πρωτεύουσα, η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα National, σημειώθηκε στα εστιατόρια KFC και Hardees στην οδό Ρασίντ μπιν Σαϊντ.

Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι επίσης γνωστός ως δρόμος του αεροδρομίου, όπου ανώτεροι σύμβουλοι τον Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται αργότερα σήμερα να προσγειωθούν στο πλαίσιο μιας ιστορικής επίσκεψης ισραηλινής και αμερικανικής αντιπροσωπείας στη χώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη στο Αμπού Ντάμπι προκάλεσε πολλούς μικροτραυματισμούς και οι κάτοικοι του κτιρίου όπου στεγάζονταν τα εστιατόρια, αλλά και των γύρω περιοχών, απομακρύνθηκαν.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι , η έκρηξη προκλήθηκε από μια «λανθασμένη τοποθέτηση των εξαρτημάτων της φιάλης υγραερίου έπειτα από το γέμισμά της».

Στο Ντουμπάι, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν εξερράγη μια φιάλη υγραερίου μέσα σε ένα εστιατόριο νωρίς σήμερα το πρωί, μετέδωσαν τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

