Σοκ στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο πρωταγωνιστής του «Black Panther» Τσάντγουϊκ Μπόουζμαν

Πέθανε σε ηλικία 43 ετών ο ηθοποιός Τσάντγουϊκ Μπόουζμαν, γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Black Panther» στις ταινίες της Marvel.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έδινε μάχη με τον καρκίνο χωρίς να το δημοσιοποιήσει, πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες με την οικογένειά του στο πλευρό του.

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, Τζο Μπάιντεν, έγραψε στο Twitter:

«Η πραγματική δύναμη του Τσάντγουικ Μπόουζμαν ήταν μεγαλύτερη απ’ ό,τι είδαμε στην οθόνη. Από τον “Black Panther” έως τον “Τζάκι Ρόμπινσον” ενέπνευσε γενιές και τους έδειξε ότι μπορούν να είναι οτιδήποτε θέλουν – ακόμα και σούπερ ήρωες. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

The true power of @ChadwickBoseman was bigger than anything we saw on screen. From the Black Panther to Jackie Robinson, he inspired generations and showed them they can be anything they want — even super heroes. Jill and I are praying for his loved ones at this difficult time.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 29, 2020