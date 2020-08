«Στραβά αρμενίζετε» είναι το μήνυμα του Βερολίνου στην Τουρκία για την παράνομη Navtex

Newsroom eleftherostypos.gr

Tην «λύπη» της για την παράταση της τουρκικής NAVTEX εξέφρασε η γερμανική κυβέρνηση ενόψει και των αυριανών επισκέψεων του υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μάας στην Αθήνα και στην ‘Αγκυρα, τονίζοντας ότι «η παράταση των σεισμολογικών ερευνών του τουρκικού πλοίου εκεί στην παρούσα κατάσταση αποτελεί βήμα προς την λάθος κατεύθυνση, διότι αυτό που τώρα χρειαζόμαστε είναι μηνύματα αποκλιμάκωσης».

Προειδοποίησε μάλιστα ότι η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο επιβαρύνει την σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και ενδεχόμενη κλιμάκωσή της θα έχει ακόμη βαρύτερες συνέπειες.

«Λυπούμαστε για αυτή την ανακοίνωση της Τουρκίας. Από την δική μας σκοπιά, η παράταση των σεισμολογικών ερευνών του τουρκικού πλοίου εκεί αποτελεί στην παρούσα κατάσταση βήμα προς την λάθος κατεύθυνση, διότι αυτό που τώρα χρειαζόμαστε είναι μηνύματα αποκλιμάκωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Κρίστοφερ Μπούργκερ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την παράταση της NAVTEX από την πλευρά της ‘Αγκυρας μέχρι τις 27 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται στο Βερολίνο το ‘Ατυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν το Βερολίνο ανησυχεί για το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης στην περιοχή, ο κ. Μπούργκερ επισήμανε ότι η γερμανική κυβέρνηση λαμβάνει «πολύ σοβαρά» υπόψη της τις εντάσεις και «ανησυχεί πολύ» ότι αυτές οι εντάσεις «επιβαρύνουν ήδη τις σχέσεις μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας και ότι, εάν οι εντάσεις αυξηθούν, μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει ακόμη πιο βαριές συνέπειες (ενν. στις σχέσεις με την Ε.Ε.)».

Αναφερόμενος στις επαφές που θα έχει ο κ. Μάας αύριο στην Αθήνα και στην ‘Αγκυρα, ο κ. Μπούργκερ σημείωσε ότι οι προσπάθειες του Βεερολίνου ήταν και παραμένουν αναγκαίες, καθώς, όπως είπε, «παραμένει από την σκοπιά μας απαραίτητος ένας απευθείας διάλογος και βήματα προς αποκλιμάκωση και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να βρεθεί λύση στην ένταση».

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ ανέφερε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητο να συνομιλεί και να παραμείνει σε συνομιλίες με τις δύο πλευρές: Πρόκειται για μια περιοχή όπου «χρειαζόμαστε σταθερότητα και όχι εντάσεις» και για αυτό η κυβέρνηση προσπάθησε και θα συνεχίσει να προσπαθεί «να έρθουν σε απευθείας διάλογο η Ελλάδα και η Τουρκία και να διαβουλευθούν τα διαφιλονικούμενα θέματά τους άμεσα ο ένας με τον άλλον». Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα μπορούσε να υπάρξει συμμετοχή και άλλων θεσμών στο ζήτημα, ο Κρίστοφερ Μπούργκερ εξήγησε ότι «εάν οι εμπλεκόμενοι το επιθυμούν, τότε δεν μπορεί να έχει κανείς αντιρρήσεις», επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι από γερμανική σκοπιά είναι αποφασιστικής σημασίας να υπάρξει απευθείας διάλογος των δύο πλευρών. «Σε αυτό προσπαθούμε να συμβάλουμε και αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο συνεισφέρουμε τις τελευταίες εβδομάδες», πρόσθεσε. Κληθείς πάντως να απαντήσει εάν στο πλαίσιο του επικείμενου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών («Gymnich») θα συζητηθούν πιθανές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, ο κ. Μπούργκερ δεν θέλησε να προκαταλάβει το περιεχόμενο των συνομιλιών και παρέπεμψε στον προεδρεύοντα του Συμβουλίου, Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για τα θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, ενώ δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την γερμανική θέση για το ζήτημα των κυρώσεων.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν την ανησυχία τους για τις αυξανόμενες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογραμμίζουν την ανάγκη αποκλιμάκωσης, τονίζοντας παράλληλα την πλήρη αλληλεγγύη τους στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Αυτό δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Κομισιόν για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ναμπίλα Μασράκι, κληθείσα να σχολιάσει την ανανέωση της τουρκικής NAVTEX.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η ίδια εκπρόσωπος παρέπεμψε στα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου, όπου όπως επεσήμανε το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας ετέθη από ορισμένα κράτη μέλη.

Η Ναμπίλα Μασράλι αναφέρθηκε και σε προηγούμενα συμπεράσματα Συνόδων Κορυφής όπου υπήρξε καταδίκη της Τουρκίας. Σημείωσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θα επανέλθουν στο θέμα κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Σεπτεμβρίου, όπως επίσης «επί μακρόν» και στο Άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών την Πέμπτη, «με όλες τις εναλλακτικές να παραμένουν στο τραπέζι».

Άμεση ήταν η απάντηση της Ελλάδας στην παράταση της τουρκικής NAVTEΧ με αντι-NAVTEX.

Δεσμεύτηκε περιοχή αεροναυτικών ασκήσεων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου και Νοτίως Καστελορίζου από τις 25/8 έως μεσάνυχτα 27/8 για άσκηση με ελληνικές δυνάμεις και πραγματικά πυρά.

Χθες κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την παράταση της παράνομης τουρκικής Navtex ανέφεραν: «Η Τουρκία με τη συνέχιση της προκλητικής συμπεριφοράς της το μόνο που κάνει είναι να δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι η αναφορά στο διεθνές δίκαιο και στον διάλογο είναι καθαρά προσχηματική. Με τη συμπεριφορά αυτή το μονό που καταφέρνει είναι αρνητικές συνέπειες για την ίδια».

Όπως αναμένονταν από τους Ελληνες επιτελείς δεν υπήρξε καμία διάθεση για αποκλιμάκωση από την Τοτρκία και το τουρκικό πολεμικό ναυτικό ανανέωσε την παράνομη Navtex που έχει εκδοθεί για να κάνει σεισμογραφικές έρευνες το Oruc Reis εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η νέα τουρκική Navtex έχει ως εξής:

TURNHOS N/W : 1062/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 23-08-2020 19:24)

TURNHOS N/W : 1062/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN EXTENDED UNTIL 272059Z AUG 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z AUG 20.

