Ερντογάν: Ανακαλύψαμε το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στην Μαύρη Θάλασσα

Την ανακάλυψη από την Τουρκία ενός μεγάλου αποθέματος υδρογονανθράκων στην Μαύρη Θάλασσα ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Τουρκία έχει κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, αναφέροντας πως η ανακάλυψη από το Φατίχ που άρχισε τις έρευνες στις 20 Ιουλίου.

BREAKING: #Turkish President #Erdogan is expected to make a statement shortly and announce “good news”.

Senior Advisor to President Erdogan @Gulnuray: “We are about to witness a historical moment.” pic.twitter.com/yM1egXjkw7

— EHA News (@eha_news) August 21, 2020