Ο κακός χαμός με την Αμπερ Χερντ γιατί μπήκε σε τζαμί χωρίς σουτιέν [ εικόνες & βίντεο]

Χαμός προκλήθηκε στην Τουρκία από την επιλογή της Άμπερ Χερντ να εμφανιστεί σε τζαμί φορώντας στο κεφάλι της ένα κόκκινο χιτζάμπ και ένα λευκό μπλουζάκι κάτω από το οποίο δεν υπήρχε σουτιέν.

Στο πλήθος των αντιδράσεων η Χερντ, απάντησε στο λογαριασμό της στο twitter ένα άρθρο που την κατακεραυνώνει για την εμφάνισή της, κατηγορώντας το μέσο ότι πρόκειται για ένα «πληρωμένο» άρθρο.

«Προφανώς όποιος πλήρωσε για να γραφεί αυτό δεν πληρώθηκε αρκετά. Θα το κάνω ευκολότερο, τα τεμένη είναι αληθινά μέρη, όπως είναι τα μουσεία και οι εκκλησίες. Έτσι είναι και τα μαντίλια (όπου κάποιες φορές είναι απαραίτητα για τις επισκέψεις). Λύθηκε το μυστήριο».

https://t.co/yCM43yPgxj

Nope. Apparently whoever paid 4 this to b “written” wasnt paid enough. Ill make it easy(ier):

Mosques are real places. So are museums & churches. So are head scarfs (where they are sometimes required n order 2 visit). Mystery solved.

— Amber Heard (@realamberheard) August 17, 2020