Συνεχίζει να προκαλεί η Άγκυρα: Παρατείνει με Navtex την παρουσία του Yavuz στην Κυπριακή ΑΟΖ

Νέα Navtex, με την οποία παρατείνει την παρουσία του τουρκικού γεωτρύπανου Yavuz εξέδωσε η Άγκυρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο sigmalive.com.

Η νέα Navtex έχει ισχύ μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2020, αφού η προηγούμενη είχε ημερομηνία λήξης 18 Αυγούστου.

Το Yavuz προχωρεί από τον Απρίλιο σε δραστηριότητες παράνομα, στο οικόπεδο 4 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου.

Η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1036/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-08-2020 18:13)

TURNHOS N/W : 1036/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 AUG-15 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z SEP 20.

Ανυποχώρητος και προκλητικός ο Ερντογάν: Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα συμφέροντά μας

Σε σημερινές του δηλώσεις, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε πως «η Τουρκία είναι πλήρως αφοσιωμένη στο να προστατεύει τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και το Αιγαίο».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως δεν θα «υποκύψει» στις προσπάθειες «κλοπής» της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, ούτε θα κάνει πίσω υπό την απειλή κυρώσεων. Ο ίδιος επανέλαβε πως δεν θα διστάσει να απαντήσει στην παραμικρή παρενόχληση του ερευνητικού σκάφους της Άγκυρας.

Μιλώντας σε υποστηρικτές του στην πόλη Ριζούντα, μια πόλη της Μαύρης Θάλασσας όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια, ο Ερντογάν τόνισε χαρακτηριστικά πως προτεραιότητά του είναι «να προστατεύσουμε στο μέγιστο τα δικαιώματα μας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και το Αιγαίο», ενώ τόνισε πως η κυβέρνησή του «θα συνεχίσει με τον τρόπο της, ανεξάρτητα από ότι λέει ο καθένας, κοιτάζοντας στην κατεύθυνση που επιθυμεί μόνο το έθνος».

«Δεν θα αφήσουμε την ενέργεια και τον χρόνο μας να “σπαταληθεί” από αχρείαστες συζητήσεις», σημείωσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Ο Τούρκος πρόεδρος επεσήμανε πως βασικός του στόχος είναι η μείωση των επιπτώσεων από την πανδημία στη χώρα και την οικονομία. «Επικεντρωνόμαστε στη διατήρηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας σε κάθε τομέα, σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

