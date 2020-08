Σκηνές χάους στη Βαλτιμόρη: Ένας νεκρός από έκρηξη – Ισοπεδώθηκαν σπίτια

Newsroom eleftherostypos.gr

Τρία σπίτια ισοπεδώθηκαν από την έκρηξη φυσικού αερίου που σημειώθηκε σε μια συνοικία της Βαλτιμόρης και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Η εφημερίδα Baltimore Sun, επικαλούμενη την πυροσβεστική υπηρεσία, ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη φυσικού αερίου. Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τα τούβλινα σπίτια να έχουν ισοπεδωθεί και τους διασώστες, σκαρφαλωμένους σε σωρούς συντριμμιών, να αναζητούν τους παγιδευμένους.

A massive explosion in Baltimore just now has left 1 dead and several people injured. People are reportedly trapped in the rubble pic.twitter.com/tDqXclDU5O

— philip lewis (@Phil_Lewis_) August 10, 2020