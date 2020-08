Σκηνές χάους στη Βαλτιμόρη: Ισχυρή έκρηξη σε συνοικία – Ισοπεδώθηκαν σπίτια

Newsroom eleftherostypos.gr

Μεγάλη έκρηξη συγκλόνισε συνοικία της Βαλτιμόρης σήμερα, καταστρέφοντας αρκετά σπίτια, μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Στα πλάνα που προβάλλει το τηλεοπτικό δίκτυο WBFF μια σειρά σπιτιών, χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο, έχουν ισοπεδωθεί με τα συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί.

A massive explosion in Baltimore just now has left 1 dead and several people injured. People are reportedly trapped in the rubble pic.twitter.com/tDqXclDU5O

