Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία: Νέα Navtex ως απάντηση στην ελληνική αντι-Navtex

Newsroom eleftherostypos.gr

Νέα προκλητική Navtex εξέδωσε η Τουρκία που ουσιαστικά απαντάει στην ελληνική αντιNavtex και λέει ότι το Oruc Reis πραγματοποιεί έρευνες στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ το Oruc Reis τώρα βρίσκεται στην Κυπριακή ΑΟΖ και σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει ποντίσει ακόμη καλώδια.

Η νέα Navtex των Τούρκων

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο σταθμός Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex, με την οποία ακυρώνει την τουρκική αναγγελία για τη δέσμευση της περιοχής στα νότια του νησιωτικού συμπλέγματος της Μεγίστης.

Παράλληλα, νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 το απόγευμα συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Στο μεταξύ, νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, ολοκληρώθηκε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε επισκόπηση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και εξετάστηκαν οι τρόποι αντίδρασης στην τουρκική προκλητικότητα.

Διαβάστε επίσης:

Oruc Reis: Με αντί- Navtex απαντά η Αθήνα στις νέες τουρκικές προκλήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr