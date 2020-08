Δεν τους τρομάζει ο κορωνοϊός: Συγκέντρωση 250.000 μηχανόβιων στη Νότια Ντακότα!

Newsroom eleftherostypos.gr

Τα πέντε εκατομμύρια κρούσματα νέου κορωνοϊού στην αμερικανική επικράτεια δεν τρόμαξαν τους χιλιάδες μηχανόβιους, που συγκεντρώθηκαν σήμερα σε πόλη της Νότιας Ντακότα για να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη ετήσια συνάθροιση μοτοσικλετιστών στον κόσμο.

Η χρήση της μάσκας ήταν σπάνια μεταξύ του πλήθους των μηχανόβιων, που κατέκλυσαν τους δρόμους της μικρής πόλης Στέρτζις, με πληθυσμό 6000 κατοίκων, η οποία βρίσκεται στους λόφους της Νότιας Ντακότα.

The town of Sturgis, South Dakota, is welcoming an expected crowd of 250 thousand people for an annual motorcycle rally. It will be the largest public gathering since the start of the Covid-19 pandemic, and it will go on as planned, without a mask mandate. https://t.co/bFkBY5Lf9u pic.twitter.com/WZ2lMHTb0b

— CNN (@CNN) August 8, 2020