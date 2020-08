Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδία: Κόπηκε στα δύο η άτρακτος – Τουλάχιστον 14 νεκροί και 15 τραυματίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν αεροσκάφος της εταιρείας Air India Express ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο της πόλης Καλικούτ, στην Κεράλα, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής και κόπηκε στα δύο, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 14 νεκροί. Άλλοι 15 επιβάτες έχουν τραυματιστεί σοβαρά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας, ο Αμπντούλ Καρίμ.

«Μας ανέφεραν ότι όλοι όσοι επέζησαν του δυστυχήματος τραυματίστηκαν», επισήμανε ένας άλλος αξιωματικός της αστυνομίας, ο Σουτζίτ Ντας, κάνοντας λόγο για «τουλάχιστον 89 ανθρώπους» που νοσηλεύονται στην Καλικούτ, στην πολιτεία Κεράλα, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Το Boeing-737 εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι, μεταφέροντας συνολικά 191 επιβάτες και πλήρωμα, σύμφωνα με το υπουργείο πολιτικής αεροπορίας. Μεταξύ των επιβατών ήταν και δέκα μικρά παιδιά.

Το υπουργείο πολιτικής αεροπορίας διευκρίνισε ότι δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο αεροσκάφος.

Η πτήση αυτή είχε οργανωθεί από την κυβέρνηση της Ινδίας για τον επαναπατρισμό Ινδών πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί. Ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι, το News18, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, μετέδωσε ότι ενδέχεται να παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους.

Να σημειωθεί ότι εδώ και πολλές ημέρες βρέχει καταρρακτωδώς στο κρατίδιο της Κεράλα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

