Έκρηξη στην Βηρυτό: Πέντε Έλληνες τραυματίες – Οι δύο σε σοβαρή κατάσταση

Newsroom eleftherostypos.gr

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Βηρυτό που μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, οι Έλληνες τραυματίες ανέρχονται σε πέντε συνολικά, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Να σημειωθεί ότι ο απολογισμός των νεκρών από την τεράστια έκρηξη που συγκλόνισε χθες τη Βηρυτό αυξήθηκε σε 135, ενώ περίπου 5000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και δεκάδες άλλοι εξακολουθούν και αγνοούνται, είπε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar.

«Ούτε στον εμφύλιο τέτοιο χάος»: γιατροί και νοσηλευτές περιγράφουν τις σκηνές Αποκάλυψης στα «τραυματισμένα» νοσοκομεία τους

Βλέποντας τους αιμόφυρτους τραυματίες ξαπλωμένους στο έδαφος, στον δρόμο και στα νοσοκομεία της Βηρυτού, ο χειρουργός Αντουάν Κουρμπάν, με το κεφάλι μπανταρισμένο αφού τραυματίστηκε και ο ίδιος, έχει την εντύπωση ότι ξαναζεί τις σκηνές Αποκάλυψης που βίωσε την εποχή που υπηρετούσε στο Αφγανιστάν.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο 60χρονος γιατρός έπινε τον καφέ του με έναν φίλο του στο κέντρο της πρωτεύουσας, όταν ξαφνικά βρέθηκε πεσμένος στο έδαφος, σε απόσταση 20 μέτρων: εκεί τον έσπρωξε το ωστικό κύμα από τις εκρήξεις στο λιμάνι της πόλης.

Τα νοσοκομεία κατακλύστηκαν πολύ γρήγορα από κόσμο, καθώς οι τραυματίες ξεπερνούν τους 5.000.

Με το κεφάλι του να αιμορραγεί, ο Κουρμπάν πηγαινοερχόταν στον δρόμο, μέχρι που ένας άγνωστος με μηχανάκι προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Γκεϊτάουι. Εκεί, βίωσε και πάλι σκηνές από το παρελθόν. «Είδα τραυματίες αιμόφυρτους στην άκρη του δρόμου, άλλους ξαπλωμένους στο έδαφος στην αυλή του νοσοκομείου. Ένας γιατρός μου έραψε την πληγή ενώ ήμουν καθισμένος στον δρόμο. Περίμενα για πολλές ώρες», αφηγήθηκε.

«Θυμήθηκα όλα εκείνα που έβλεπα πριν από πολλά χρόνια, όταν συμμετείχα σε ανθρωπιστικές αποστολές στο Αφγανιστάν», πρόσθεσε.

Σήμερα το πρωί ο γιατρός πήγε να κάνει αξονική τομογραφία και ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Οτέλ Ντιε, όπου επικρατούσε το απόλυτο χάος. Στους διαδρόμους, μητέρες αγωνιούσαν για τα παιδιά τους. Ένας ηλικιωμένος, αποπροσανατολισμένος, αναζητούσε τη γυναίκα του, που μεταφέρθηκε από άλλο νοσοκομείο. Τα κινητά τηλέφωνα χτυπούσαν συνεχώς. Στη συζήτηση που ακολουθούσε, όλοι επαναλάμβαναν ακατάπαυστα την ίδια ιστορία: «Γλίτωσε από θαύμα».

Ούτε στον εμφύλιο δεν είδαν τέτοιο χάος

Μόνο στο Οτέλ Ντιέ μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 300 τραυματίες και 13 νεκροί, όπως είπε ο ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου, ο Ζορζ Νταμπάρ. «Την εποχή του εμφυλίου, έκανα άσκηση εδώ. Δεν είδα ποτέ παρόμοιες σκηνές με τη χθεσινή», είπε ο γιατρός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Το δυσκολότερο πράγμα είναι να ανακοινώνεις τον θάνατο ενός ανθρώπου στους συγγενείς που τον ψάχνουν», συνέχισε, κρύβοντας με δυσκολία τη συγκίνησή του. «Είναι δύσκολο να λες σε έναν πατέρα που έφερε το κοριτσάκι του για να το σώσουμε ότι έχει πεθάνει».

Huge explosion in #Beirut port shows huge plumes of smoke and shock waves indicating a type of high explosive ammunition. It doesn’t look like “fire crackers warehouse explosion”as intially reported.This footage is from ABC mall in Verdun few miles from the site #beirutexplosion pic.twitter.com/znmt2cnFOg — Ali Younes (@Ali_reports) August 4, 2020

Για τα νοσοκομεία, που ήδη βρίσκονταν στο χείλος της κατάρρευσης, αφενός λόγω της οικονομικής κρίσης στον Λίβανο και αφετέρου λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, η τραγωδία της Τρίτης είναι καταστροφή.

Σε δύο νοσοκομεία, πέντε νοσηλεύτριες υπέκυψαν στα τραύματά που υπέστησαν όταν, από την έκρηξη έπεσε το ταβάνι ή κόπηκαν από τα σπασμένα τζάμια.

Footage of Beirut port in the direct aftermath of the explosion#Beirut #Lebanon pic.twitter.com/6bEqhhOcVT — Joseph Sunny (@JoKnight273) August 4, 2020

Το ιατρικό προσωπικό είναι εξαντλημένο απ’ όσα συμβαίνουν στη χώρα και από τον κορονοϊό. Όμως απέναντι στη χθεσινή κρίση, η αλληλεγγύη που επιδεικνύει είναι υποδειγματική», διαβεβαίωσε ο γιατρός Νταμπάρ.

Καταστροφές σε νοσοκομεία

Το Νοσοκομείο των Αδελφών του Ροζαρίου, κοντά στο λιμάνι, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας αφού καταστράφηκε από τις εκρήξεις. Το ίδιο και το Νοσοκομείο Σεν-Ζορζ, όπου η νύχτα ήταν εφιαλτική. Από το πολυώροφο κτίριο δεν έχει απομείνει παρά μόνο ο σκελετός. Τα ταβάνια έπεσαν, τα καλώδια του ηλεκτρικού κρέμονται ελεύθερα. Παντού, σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια. Οι πόρτες των ανελκυστήρων στράβωσαν από το ωστικό κύμα.

Let's not beat around the bush on the #beirut bombing. The Israelis have been attacked Syria multiple times this week. It's possible they had false intel that there was something more than fireworks in that warehouse. They won't admit to the attack too many civilian casualties. pic.twitter.com/52edUT5u0u — Syrian Girl (@Partisangirl) August 4, 2020

Εδώ, έχασαν τη ζωή τους τέσσερις νοσοκόμες.

Μέχρι τα ξημερώματα, το προσωπικό αγωνιζόταν να μεταφέρει σε άλλα ιδρύματα τους ασθενείς – μεταξύ αυτών και 20 άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από την Covid-19. Νωρίς το πρωί, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια και ο τελευταίος ιατρικός εξοπλισμός.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το να εκκενώνεις ένα νοσοκομείο γεμάτο με ασθενείς, ενώ ταυτόχρονα συρρέουν στον χώρο νέοι τραυματίες. Είμαστε ένα τραυματισμένο νοσοκομείο», είπε ο διευθυντής του, ο Έιντ Άζαρ.

The #Beirut explosion left up to 300,000 people temporarily homeless, says the governor. The blast damaged half the city, destroying windows and entire homes, with damage estimated at $3-5B. It comes as Lebanon suffers a major economic crisis, with poverty levels nearing 50%. pic.twitter.com/4pN2UUT8pS — AJ+ (@ajplus) August 5, 2020

Δύο νοσοκόμες αφηγήθηκαν τη νύχτα αγωνίας που βίωσαν: ο κήπος του νοσοκομείου μετατράπηκε σε νοσοκομείο εκστρατείας, όπου μεταφέρονταν προσωρινά οι ασθενείς. Και επειδή τα ασανσέρ δεν λειτουργούσαν πλέον, κάποιοι αναγκάστηκαν να κατέβουν πολλούς ορόφους με τις σκάλες.

«Αναγκαστήκαμε να ράβουμε τις πληγές των ασθενών και να τους φροντίζουμε με το φως των κινητών τηλεφώνων μας», είπε η νοσηλεύτρια Λάρα Ντάχερ.

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη στο Λίβανο: Μυστήριο με το πλοίο που άνηκε σε Ρώσο και είχε τόνους νιτρικής αμμωνίας

Εικόνες αποκάλυψης στη Βηρυτό: Συγκλονιστικό βίντεο με το μέγεθος της καταστροφής

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Βηρυτό: Πάνω από 100 οι νεκροί – Ξεχασμένοι για 6 χρόνια οι τόνοι νιτρικού αμμωνίου που εξερράγησαν

Η φωτογραφία που συγκλόνισε τον κόσμο: Μαία στη Βηρυτό κρατά αγκαλιά τρία νεογέννητα και τρέχει να τα σώσει [εικόνα]

Σε σοκ στο Λίβανο: Η έκρηξη στη Βηρυτό κατέστρεψε σιτηρά – Τα αποθέματα δεν φτάνουν ούτε για έναν μήνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr