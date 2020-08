Ο Τραμπ είναι… επικίνδυνος: Οι 23 φορές που υποστήριξε ότι ο κορωνοϊός θα… εξαφανιστεί ως δια μαγείας σε ένα βίντεο

Newsroom eleftherostypos.gr

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τις 23 φορές που ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο κορωνοϊός θα… εξαφανιστεί συγκέντρωσε σε βίντεο η Washington Post.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2020 ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο κορωνοϊός θα εξαφανιστεί από την κοινότητα εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2020 ισχυρίστηκε πως «είναι ένα πρόβλημα που θα εξαφανιστεί».

Στις 26 Φεβρουαρίου είπε ότι σε λίγες μέρες τα κρούσματα θα μηδενίσουν.

Στις 27 Φεβρουαρίου ισχυρίστηκε πως… εκ θαύματος ο κορωνοϊός θα εξαφανιστεί αφού πρώτα η κατάσταση χειροτερέψει για να γίνει καλύτερη!

Στις 6 Μαρτίου ανέφερε πάλι δημοσίως πως θα εξαφανιστεί, στις 10 Μαρτίου κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι αφού ο κορωνοϊός… θα φύγει.

12 και 30 Μαρτίου είπε και πάλι δημοσίως πως ο κορωνοϊός θα εξαφανιστεί και «θα νικήσουμε».

Στις 31 Μαρτίου υπολόγισε πως μέχρι το τέλος Μαίου ο κορωνοϊός θα εξαφανιστεί από την κοινότητα.

Επίσης στις 3 Απριλίου, στις 7, στις 28, στις 29 είπε και πάλι πως ο κορωνοϊός θα εξαφανιστεί!

Στις 8/5 ανέφερε πως ο κορωνοϊός θα εξαφανιστεί χωρίς τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Το ίδιο επανέλαβε και στις 15 του μήνα.

Όσο για τον Ιούνιο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως ο κορωνοϊός θα εξαφανιστεί στις 16 και 17 ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό του την 1η Ιουλίου καθώς επίσης και στις 19, 21, 22 Ιουλίου.

Τελευταία φορά που είπε ο Τραμπ πως ο κορωνοϊός θα εξαφανιστεί ήταν σήμερα, 5 Αυγούστου.

23 times Trump said the coronavirus would go away pic.twitter.com/f1kwdRbQBt

— The Washington Post (@washingtonpost) August 5, 2020