Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Βηρυτό: Πάνω από 100 οι νεκροί – Ξεχασμένοι για 6 χρόνια οι τόνοι νιτρικού αμμωνίου που εξερράγησαν

Οι δύο γιγαντιαίες εκρήξεις χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Βηρυτού, που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρες συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 4.000 και πλέον, όπως ανακοίνωσε ο λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός.

«Ως εδώ, έχουν τραυματιστεί πάνω από 4.000 άνθρωποι και πάνω από 100 σκοτώθηκαν. Οι ομάδες μας συνεχίζουν τις έρευνές τους και της επιχειρήσεις διάσωσης στις ζώνες που περιβάλλουν» το λιμάνι της πρωτεύουσας της χώρας, διευκρίνισε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας.

Ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού Τζορτζ Κατάνεχ δήλωσε τηλεφωνικά σε λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια και ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Ο Κατάνεχ πρόσθεσε μιλώντας στο LBCI ότι η οργάνωση συντονίζεται με το υπουργείο Υγείας για να αποφασιστεί σε ποια νεκροτομεία θα πρέπει να μεταφέρονται οι άνθρωποι ανασύρονται νεκροί και πού θα διακομίζονται οι τραυματίες, διότι τα νοσοκομεία δυσκολεύονται πολύ να αντεπεξέλθουν μπροστά στην πλημμύρα τραυματιών, πολλοί από τους οποίους είναι σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση.

