Μια ιστορία βγαλμένη από ταινία: Τρεις ναυαγοί έγραψαν «SOS» στην παραλία και σώθηκαν!

Newsroom eleftherostypos.gr

Τρεις Μικρονήσιοι ναύτες, οι οποίοι είχαν ναυαγήσει σε ένα νησί του Ειρηνικού, διασώθηκαν την περασμένη Κυριακή όταν αυστραλιανά και αμερικανικά μαχητικά εντόπισαν το SOS που είχαν γράψει στην παραλία της νήσου Πίκελοτ, 190 χλμ δυτικά από το σημείο απ’ όπου είχαν σαλπάρει στις 30 Ιουλίου, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Οι τρεις άνδρες επιχειρούσαν ένα ταξίδι 42 χιλιομέτρων από μία ατόλη σε άλλη όταν παρέκκλιναν της πορείας τους και ξέμειναν από καύσιμα.

Την 1η Αυγούστου, όταν έγινε γνωστό ότι χάθηκαν τα ίχνη τους, το Κέντρο Συντονισμού στη νήσο Γκουάμ των ΗΠΑ ξεκίνησε αποστολή έρευνας και διάσωσης με τη συνδρομή του αυστραλιανού πολεμικού πλοίου HMAS Canberra που επέστρεφε στη βάση μετά τη συμμετοχή του σε ναυτικά γυμνάσια.

A huge shout out to HMAS Canberra and its embarked aviation assets for working together with partners in the Pacific to locate the three-person crew that had been missing for nearly three days in Micronesia #YourADF #PacificFamily pic.twitter.com/6MCUSWTqZM

— Alex Hawke MP (@AlexHawkeMP) August 4, 2020