Στα ελληνοτουρκικά σύνορα ο Ακάρ για να επιθεωρήσει τα τούρκικα στρατεύματα

Newsroom eleftherostypos.gr

Στα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία μετέβη το βράδυ της Πέμπτης ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χούλουσι Ακάρ, συνοδευόμενος από σύσσωμη την ηγεσία των τουρκικών Ένοπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Χουλουσί Ακάρ έφτασε νωρίτερα στην Αδριανούπολη μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Γιασάρ Γκιούλερ, τον αρχηγό των χερσαίων δυνάμεων, στρατηγό Ουμίτ Ντουντάρ, τον αρχηγό της Αεροπορίας, πτέραρχο Χασάν Κιοτσούκακγιούζ και τον αρχηγό του Ναυτικού, ναύαρχο Αντνάν Όλμπαλ.

Defense Minister Hulusi Akar and Turkish Army commanders carry out inspections at troops at border of Greece and Bulgaria. #Turkey #Mediterranean pic.twitter.com/4c4hmxt1NP

BREAKING: #Turkish Defence Minister Akar and Commanders of the Turkish Armed Forces have arrived at the border with #Greece to inspect troops in the area. pic.twitter.com/ojhGRAFbA9

— EHA News (@eha_news) July 30, 2020