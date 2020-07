Πέθανε ο ράπερ των «The Roots» Malik B

Ο Malik Abdul Basit, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ήταν μέλος των The Roots, από τα πρώτα βήματα του γκρουπ μέχρι το 1999. Μετά από τα τέσσερα πρώτα άλμπουμ, αποχώρησε ύστερα από εντάσεις που αφορούσαν το τραγούδι «Water» από το άλμπουμ «Phrenology».

«Με βαριές καρδιές και δάκρυα μάτια σας ενημερώνουμε με λύπη για το θάνατο του αγαπημένου μας αδερφού και μέλους των Roots, Malik Abdul Baset. Μπορείτε να τον θυμάστε για την αφοσίωσή του στο Ισλάμ και ως έναν από τους καλύτερους ράπερ όλων των εποχών» έγραφε η ανάρτηση των The Roots.

We regretfully inform you of the passing of our beloved brother and long time Roots member Malik Abdul Basit. May he be remembered for his devotion to Islam and innovation as one of the most gifted MCs of all time. We ask that you please respect his family in our time of mourning pic.twitter.com/NVHtb2CFWP

— The Roots (@theroots) July 29, 2020