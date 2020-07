Κλιμακώνει την ένταση ο Ερντογάν: Θα συνεχίσουμε τη δουλειά που ξεκινήσαμε στην Αν. Μεσόγειο

Newsroom eleftherostypos.gr

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους τη δουλειά που ξεκινήσαμε στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της Τουρκίας», δήλωσε ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «η Τουρκία δεν θα διστάσει να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας», η οποία μετατράπηκε σε τζαμί.

#BREAKING 'We will not hesitate to use our sovereign rights as in example of Hagia Sophia Grand Mosque, which we reopened for worship,' says Erdogan

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 30, 2020