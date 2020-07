Εξαφάνιση Μαντλίν: Έρευνες σε σπίτι που έμενε ο Γερμανός παιδόφιλος στο Ανόβερο

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, οι γερμανικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή του Ανόβερο.

Οι ίδιες πηγές από την γερμανική εισαγγελία, ανέφεραν στο BBC ότι οι έρευνες σχετίζονται με τον 43χρονο που θεωρείται ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν.

Ο Christian B, ο οποίος εκτίει ήδη ποινή στις γερμανικές φυλακές για αδικήματα σεξουαλικής φύσης αποκαλύφθηκε πριν από περισσότερο από έναν μήνα ότι είναι ο κύριος ύποπτος στην υπόθεση.

Η μικρή Μαντλίν εξαφανίστηκε από την Πορτογαλία ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς της το 2007.

German police investigating the disappearance of Madeleine McCann are searching an allotment near Hanover, prosecutors have told local media.

Footage from the scene shows heavy machinery being used.

