Oruc Reis: Η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε σεισμικές έρευνες

«Παιχνίδια» με το Orus Reis, το σεισμικό ερευνητικό σκάφος το εξέδωσε την προκλητική NAVTEX ανοιχτά του Καστελόριζου παίζει η Τουρκία.

Ενώ νωρίτερα υπήρξαν ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης και πληροφορίες πως μέρος από τις τουρκικές ναυτικές δυνάμεις που είχα συγκεντρωθεί ανοιχτά από το Καστελόριζο επέστρεφαν στις βάσεις τους, ήρθε ένα περίεργο tweet από την τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον.

Η πρεσβεία της Τουρκίας λοιπόν στις ΗΠΑ αναφέρει στο tweet της πως «το Oruc Reis ξεκίνησε σεισμικές έρευνες». Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται ότι το «τουρκικό πλοίο Oruc Reis άρχισε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο». Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο tweet, «η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο».

Turkish vessel #OruçReis started seismic researches within Turkey’s continental shelf in the Eastern Mediterranean. #Turkey exercises its sovereign rights and jurisdiction stemming from international law over its continental shelf. pic.twitter.com/JpTUTMmrkR

— Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020