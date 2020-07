Ανιστόρητος και προκλητικός Ερντογάν: Η Αγία Σοφία ήταν τζαμί κι έγινε πάλι τζαμί

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την προσευχή στη Αγιά Σοφία δήλωσε πως «η Αγιά Σοφία ήταν τζαμί και έγινε πάλι τζαμί. Επέστρεψε στην πραγματική της μορφή όμως θα παραμείνει ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς»

Αμέσως μετά ο Ερντογαν επισκέφθηκε τον τάφο του Μωάμεθ του Πορθητή. Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο οι πιστοί που βρέθηκαν έξω από την Αγία Σοφία ήταν 350.000.

Νωρίτερα ο Ερντογάν έψεαλε απόσπασμα από το Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφία, κατά τη διάρκεια της προσευχής στο μνημείο το οποίο από σήμερα λειτουργεί ως τζαμί.

Φορώντας μάσκα, όπως έχει ζητηθεί από όλους τους προσκυνητές, ο Ερντογάν έφτασε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στην Αγία Σοφία συνοδευόμενος από όλη του την οικογένεια. Ο Ερντογάν βρήκε την θέση του στην πρώτη σειρά στα πετρόλ χαλιά και γονάτισε όπως προβλέπει το τυπικό της μουσουλμανικής προσευχής πάνω στο ειδικό χαλί που χρησιμοποιούν για να προσεύχονται.

🔴 WATCH LIVE: Muslim ceremony performed in Hagia Sophia ahead of first prayersRead more: https://bit.ly/3hCvCrT

Φυσικά, την όλη διαδικασία μετέδιδαν σε ζωντανή σύνδεση το CNN Turk και άλλα κανάλια, με καλεσμένους που μιλούσαν για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ύστερα από 86 χρόνια.

Ήδη από το πρωί, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από την Αγιά Σοφιά, για να πάρει μέρος στη «φιέστα» του Ερντογάν. Υπενθυμίζεται ότι η Αγιά Σοφιά λειτουργούσε επί 86 χρόνια ως μουσείο.

Στις 10 Ιουλίου ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας, αποδέχθηκε αίτηση διαφόρων οργανώσεων και ακύρωσε κυβερνητική απόφαση του 1934 που απέδιδε στην Αγία Σοφία το καθεστώς μουσείου. Μόλις η απόφαση αυτή δημοσιοποιήθηκε, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Αμέσως και παρά τις διεθνείς αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση, ξεκίνησαν οι εργασίες για τη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί, ενώ αφαιρέθηκαν οι πινακίδες του υπουργείου Πολιτισμού και στην είσοδο της Αγιάς Σοφιάς τοποθετήθηκε πινακίδα που αναγράφει πλέον «Μεγάλο Τζαμί», ενώ σε περίοπτη θέση βρίσκεται αναρτημένη και η τουρκική σημαία.

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 24, 2020