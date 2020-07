Αυτές είναι οι πρώτες φωτογραφίες του μυστικού γάμου της πριγκίπισσας Βεατρίκης

Newsroom eleftherostypos.gr

Tο παλάτι του Μπάκιγχαμ, έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο της πριγκίπισσας Βεατρίκης με τον αγαπημένο της Εντοάρντο Μαπέλι Μότζι.

Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! #JustMarried #RoyalWedding

The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. pic.twitter.com/1WMW1nUQ0q

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2020