Συναγερμός στη Γαλλία για φωτιά στον καθεδρικό ναό της Νάντης

Newsroom eleftherostypos.gr

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στον καθεδρικό ναό της Νάντης.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο, με εκατοντάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να μειώσουν τη ζημιά στον οικοδόμημα του 15ου αιώνα.

🚨 #BREAKING – 🇨🇵 #France: The cathedral of #Nantes is burning.

Hundreds of firefighters are mobilized to extinguish the fire.pic.twitter.com/5c885aMNIa

— ISCResearch (@ISCResearch) July 18, 2020