Ελπίδοφόρος για Αγία Σοφία: Να πάρει πίσω η τουρκική κυβέρνηση την απόφασή της

Τη βαθύτατη θλίψη και την αποδοκιμασία τους για την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης «να αλλάξει το καθεστώς του παγκοσμίου φήμης ιερού ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και να μετατρέψει ξανά αυτό το μοναδικό μνημείο ανθρώπινου και θεϊκού επιτεύγματος σε τζαμί», εκφράζουν σε κοινή δήλωσή τους, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος της Νέας Υόρκης, καρδινάλιος Τίμοθι Μάικλ Ντόλαν, ως αδελφοί εν Χριστώ και ηγέτες των αντίστοιχων θρησκευτικών κοινοτήτων της πόλης.

Όπως σημειώνουν στην κοινή τους δήλωση, «η Αγία Σοφία ήταν για σχεδόν μία χιλιετία, όχι μόνον η μεγαλύτερη εκκλησία στον κόσμο, αλλά και το μεγαλύτερο οικοδόμημα. Ο σκοπός του ήταν να είναι ο πλέον μοναδικός και κατ’ εξοχήν τόπος χριστιανικής λατρείας στην Οικουμένη. Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έκλεισε τον κύκλο της μετά την πτώση της και η Μεγάλη Εκκλησία της Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε τζαμί, αυτή ήταν μια εποχή κατά την οποία η ανθρώπινη ιστορία προχωρούσε μέσα από τη βία, αλλά αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε σήμερα».

Together with my brother in Christ, @cardinaldolan, we call for #HagiaSophia to remain a symbol of encounter, spiritual aspiration and human achievement, glorifying the One God Who has made us all be sisters and brothers of one human family: https://t.co/UoIB2kb4dz pic.twitter.com/RDkffrvLq4

— Elpidophoros (@Elpidophoros) July 15, 2020