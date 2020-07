Αναμενόμενο: Δεν «κατεβαίνει» για πρόεδρος των ΗΠΑ ο Kanye West

Newsroom eleftherostypos.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Kanye West αποχώρησε από την διεκδίκηση των προεδρικών εκλογών σε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωσή του να διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την Independent, ο Στιβ Κράμερ, μέλος της ομάδας εκστρατείας του West, δήλωσε στην εφημερίδα The Intelligencer ότι μετά από συγκέντρωση που έκανε ο ράπερ στη Φλόριντα αποφάσισε να μην συμμετάσχει στις εκλογές.

«Είναι έξω», είπε ο Κράμερ, κάνοντας γνωστό ότι «ακύρωσε όλα μας πράγματα». Αργότερα πρόσθεσε: «Δεν έχω τίποτα καλό ή κακό για να πω για τον Kanye… Οποιοσδήποτε υποψήφιος για πρόεδρος για πρώτη φορά έχει αυτούς τους ενδοιασμούς».

Τα δημοσιεύματα έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά από μία δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία ο Kanye West δεν θα έφτανε ούτε καν το ποσοστό του 2% εάν κατέβαινε στις εκλογές.

Ο West ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις 4 Ιουλίου, γράφοντας στο tweet: «Πρέπει τώρα να πραγματοποιήσουμε την υπόσχεση της Αμερικής εμπιστευόμενοι τον Θεό, ενώνοντας το όραμά μας και χτίζοντας το μέλλον μας. Αγωνίζομαι για να εκλεγώ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020