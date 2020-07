Η... αποδόμηση ενός σταρ: Η φωτογραφία που «καίει» τον Τζόνι Ντεπ

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια φωτογραφία του Τζόνι Ντεπ, στην οποία αποδομείται η λάμψη του Χολιγουντιανού σταρ, παρουσιάστηκε στο χθες δικαστήριο κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της αγωγής που έχει καταθέσει ο ηθοποιός κατά της βρετανικής Sun, για το δημοσίευμά που υποστήριζε ότι κακοποιούσε σωματικά την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ.

Στη φωτογραφία ο ηθοποιός φαίνεται να κοιμάται στον καναπέ, κρατώντας στο ένα χέρι ένα μπολ με παγωτό, το οποίο έχει λιώσει και έχει χυθεί πάνω του, ενώ το άλλο χέρι το έχει στην τσέπη του.

Τη φωτογραφία έχει τραβήξει η ίδια η Χερντ θέλοντας να δείξει πόσο αξιολύπητος είχε γίνει ο ηθοποιός και να αποδείξει ότι έκανε πράγματα που μετά δεν θυμόταν.

Η επίμαχη φωτογραφία

No prizes for guessing the most striking image to come out of the Depp V The Sun libel trial today… #icecream 🍨 Catch up on the biggest court moments as the case enters its second week: https://t.co/byJgRYy6QL pic.twitter.com/N55WyTnOTs

— Bethany Minelle (@Bethanyminelle) July 13, 2020