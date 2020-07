Τραγωδία στην Κίνα: Του κατεδάφισαν το σπίτι και έριξε το λεωφορείο σε λίμνη σκοτώνοντας 21 ανθρώπους

Newsroom eleftherostypos.gr

Φως στα αίτια του τραγικού δυστυχήματος με το λεωφορείο στην Κίνα με τους 21 νεκρούς έδωσαν τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας.

Όπως προκύπτει από ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας ο οδηγός έριξε επίτηδες το λεωφορείο στη λίμνη την περασμένη εβδομάδα εξοργισμένος από την κατεδάφιση του σπιτιού που έμενε.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 7 Ιουλίου στην Ανσούν, στη φτωχή επαρχία Γκουιζού (νοτιοδυτικά). Στο λεωφορείο επέβαιναν τελειόφοιτοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις για το απολυτήριο.

Σε πλάνα βιντεοεπιτήρησης που δημοσιοποίησαν οι αρχές, το λεωφορείο φαίνεται να αλλάζει ξαφνικά πορεία και να περνάει στο αντίθετο ρεύμα πριν προσκρούσει πάνω σε μπάρα ασφαλείας και πέσει σε μια λίμνη.

#UPDATE The moment before a bus crashed into a reservoir in Anshun, China's Guizhou: video shows the bus suddenly rushed to the opposite lane, hit a guardrail & crashed into the reservoir on Tue. As of now, 36 people have been rescued, 21 of whom have died https://t.co/8Eucf5eTYT pic.twitter.com/uD8MAgsrJe

— Global Times (@globaltimesnews) July 7, 2020