Έχουν… ξεφύγει: Πανηγυρίζουν με σημαίες και φωνάζουν συνθήματα οι Τούρκοι έξω από την Αγιά Σοφιά

Αρκετός κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται έξω από την Αγία Σοφία έπειτα από το «πράσινο φως» που έδωσε το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας, το κορυφαίο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας, για τη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί.

Οι συγκεντρωμένοι, όπως μαρτυρούν οι εικόνες κρατούν τουρκικές και οθωμανικές σημαίες και πανηγυρίζουν τις εξελίξεις.

Την ίδια ώρα τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες με τον ιμάμη που ψάλλει στην Αγία Σοφία, καλώντας τον κόσμο να μπει στο ιστορικό κτίριο και να προσευχηθεί.

ISTANBUL – The call to prayer (ezan) resounds from the #HagiaSophia. pic.twitter.com/myS4zjkDML

— Ali Özkök (@Ozkok_A) July 10, 2020