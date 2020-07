Θρίλερ: Αγνοείται διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ – Βρήκαν μόνο του σε βάρκα τον 4χρονο γιο της

Newsroom eleftherostypos.gr

Η διάσημη ηθοποιός Naya Rivera θεωρείται νεκρή από τις αρχές σε μια υπόθεση θρίλερ στην Καλιφόρνια. Οι διασώστες βρήκαν τον 4χρονο γιο της μέσα σε μια βάρκα στην λίμνη Πίρου στην Καλιφόρνια το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το NBC, η ηθοποιός και ο γιος της έπρεπε να επιστρέψουν το ενοικιαζόμενο σκάφος, καθώς το είχαν πληρώσει για τρεις ώρες.

Τότε ο ιδιοκτήτης σήμανε τον συναγερμό. Ο τετράχρονος γιος της ήταν μόνος του στο σκάφος και δεν υπήρχε κανένα ίχνος της ηθοποιού. Μητέρα και γιος νοίκιασαν το σκάφος για να απολαύσουν το κολύμπι σε διάφορα σημεία της λίμνης. Τ

ο παιδί φορούσε σωσίβιο και κοιμόταν την ώρα που τον βρήκαν οι αστυνομικοί.

Naya Rivera and her iconic role of Santana Lopez in Glee shaped so much of my childhood. She was my bi role model and absolute queen. She inspired me in so many ways with her voice, talent, generosity, and boss bitch attitude. I’m heartbroken. Her son…this is so sad #NayaRivera pic.twitter.com/19MbQEiS7p

— ana (@spacewitxh) July 9, 2020