«Το μοχθηρό συμβούλιο»: Τόπλες διαμαρτυρία στο Παρίσι κατά του ανασχηματισμού Μακρόν [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Τόπλες διαμαρτυρία πραγματοποίησαν έξω από το μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι τρεις γυναίκες.

Μία από τις γυναίκες είχε ζωγραφίσει στο στήθος της το σύνθημα «RIP στις υποσχέσεις», λίγο αφότου ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ηγηθεί του πρώτου υπουργικού συμβουλίου στο Ελιζέ μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησής του.

Μια άλλη διαδηλώτρια είχε ζωγραφίσει στο στήθος της το σύνθημα «Το Μοχθηρό Συμβούλιο».

Οι τρεις γυναίκες συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Εικάζεται πως ήταν μέλη των Femen καθώς μία διαδηλώτρια είχε γραμμένο το όνομα της οργάνωσης στην πλάτη της.

#France | Three topless women protested in front of the #Elysee Palace in #Paris on Tuesday, one of them bearing the slogan "RIP The Promises", shortly before President Emmanuel #Macron held his first cabinet meeting with is reshuffled government. pic.twitter.com/g3V3M6kOBB

— Atlantide (@Atlantide4world) July 7, 2020