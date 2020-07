«Σούπερ Σάββατο»: «Ξεσάλωσαν» οι Βρετανοί – Κυκλοφορούσαν γυμνοί και μεθυσμένοι την πρώτη νύχτα άρσης των μέτρων

Newsroom eleftherostypos.gr

H Βρετανία προχώρησε χθες – το επονομαζόμενο «Σούπερ Σάββατο» – στο μεγάλο βήμα επανεκκίνησης της οικονομίας της μετά από τρεις περίπου μήνες αυστηρής καραντίνας, ωστόσο, οι εικόνες που κατεγράφησαν τα ξημερώματα σε πολλές παμπ, ήδη προκαλούν ανησυχία στις αρχές.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του προέδρου της ομοσπονδίας αστυνομικών, Τζον Απτερ, ο οποίος σημείωσε ότι «είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες υπό την επήρεια αλκοόλ δεν πρόκειται να τηρήσουν σωστά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Κρις Γουίτι, έσπευσε να προειδοποιήσει εκ νέου ότι η πανδημία «απέχει πολύ από το τέλος της», απευθύνοντας έκκληση προς τους Βρετανούς να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας.

Soho in London is jammers, mask on and home time for me. Absolute madness pic.twitter.com/5lkkCK3zRa

— Stephen Brian Lowe (@StephenBLowe) July 4, 2020