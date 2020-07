Φιέστα Τραμπ στο όρος Ράμσορ για την 4η Ιουλίου: Μιλά για μια «σπουδαία» Αμερική την ώρα που ο κορωνοϊός «καλπάζει»

Newsroom eleftherostypos.gr

Μακριά από την Ουάσινγκτον για ένα βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε αργά χθες (τοπική ώρα) με περηφάνια για μια «εξαιρετική» Αμερική στο Όρος Ράσμορ, χωρίς να κάνει λόγο για τα ανησυχητικά στοιχεία για την Covid-19 στη χώρα του.

Έχοντας δεχθεί σφοδρή κριτική για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσφερε στον εαυτό του, την παραμονή της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου, μια βραδιά με πυροτεχνήματα και μια ομιλία σε πολύ σκληρό τόνο.

This left-wing cultural revolution will never be allowed to destroy our way of life or take away our freedom. pic.twitter.com/BZPYERHXdy

— The White House (@WhiteHouse) July 4, 2020