Βίντεο σοκ: Ξυλοκόπησε τη συνάδελφό του επειδή του ζήτησε να φορέσει μάσκα!

Επίθεση δέχτηκε γυναίκα στην Ινδία από συνάδελφό της, επειδή του ζήτησε να φοράει μάσκα προστασίας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο Ινδός δράστης ξεκίνησε να σέρνει από τα μαλλιά την άτυχη γυναίκα και στη συνέχεια άρχισε να τη χτυπάει με μια καρέκλα.

Ευτυχώς ένας συνάδελφός τους μπήκε στη μέση και τον απομάκρυνε από τη γυναίκα. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη.

#Indian hotel employee beats up his female colleague for asking him to wear a #mask pic.twitter.com/8fsZXruMyc

— RT (@RT_com) July 1, 2020