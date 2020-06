Συναγερμός στο Ιράν: Ισχυρή έκρηξη σε κλινική

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια προάστια της Τεχεράνης, μετέδωσε το πρακτορείο ISNA, χωρίς να αναφέρει καμία άλλη πληροφορία για τα αίτια ή τις συνέπειες.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το πρακτορείο δείχνει πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον νυχτερινό ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Τζαλάλ Μαλεκί, ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης, είπε στο πρακτορείο Tasnim ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε μια κλινική και ότι έχουν σταλεί πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή.

Ο επικεφαλής του Κέντρου Επειγόντων της Τεχεράνης, Πεϊμάν Σαμπεριάν, έκανε λόγο για τρεις τραυματίες.

Explosion was at Sina Athar hospital in northern Tehran. Patients have reportedly been evacuated on wheelchairs. Emergency official said fire was caused by a cylinder explosion at the medical center, leaving three people wounded.

(Via @Khaaasteh) pic.twitter.com/UqBZV0n4EZ

— Negar Mortazavi نگار مرتضوی (@NegarMortazavi) June 30, 2020