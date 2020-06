Για γέλια και για κλάματα: Ο Μπόρις Τζόνσον κάνει push-ups για να αποδείξει ότι είναι υγιής

Newsroom eleftherostypos.gr

Ακμαιότατος δηλώνει ο Μπόρις Τζόνσον και για να το αποδείξει έκανε μέχρι και και push-ups.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Daily Mail, ο Τζόνσον δεσμεύτηκε να ξοδέψει δεκάδες δισεκατομμύρια λίρες για να σώσει τη βρετανική οικονομία από καταστροφή μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Στη συνέχεια της συνέντευξης ο Μπόρις Τζόνσον μιλώντας για την περιπέτειά του με τον κορωνοϊό και θέλωντας να δείξει πόσο καλά είναι πλέον στην υγεία του είπε στον δημοσιογράφο: «Θέλεις να κάνω μερικά press-ups για να σου δείξω πόσο καλά είμαι;»

Αμέσως μετά ο πρωθυπουργός έπεσε στο στο πάτωμα του γραφείου του στην Downing Street και εκτέλεσε την άσκηση.

Boris Johnson does press ups for the Mail on Sunday, declaring himself “fit as a butcher’s dog”.

But the big infrastructure speech in the headline seeks to reset both the economy and his own premiership – this virus has hit him hard, both personally and politically. pic.twitter.com/xIjC3FxU7r

— Paul Brand (@PaulBrandITV) June 27, 2020