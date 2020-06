Επίθεση με μαχαίρι στη Γλασκώβη – Πληροφορίες για τρεις νεκρούς

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό στη Γλασκώβη της Σκοτίας, δήλωσε νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας στο Sky News, αφού η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είχε αποκλειστεί ένας από τους δρόμους της πόλης.

Η αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε ανθρώπους με αίματα και ένοπλους αστυνομικούς στο σημείο, γύρω στις 15:15 ώρα Ελλάδας.

Από την πλευρά του το BBC μετέδωσε, χωρίς να επικαλείται πηγές, ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το BBC, ο φερόμενος ως δράστης θεωρείται ότι έπεσε νεκρός από πυρά.

Around 20 police vehicles, armed officers, sniffer dogs and riot shields are on the scene at West George Street in Glasgow. Lots of shouting and huge number of paramedics in hazmat suits @LBC pic.twitter.com/tY30DlToL3

Κατά την αστυνομική ομοσπονδία της Σκωτίας, ένας αστυνομικός μαχαιρώθηκε.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή περιστατικό στη Γουέστ Τζορτζ Στριτ στη Γλασκώβη», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Ο δρόμος έχει αποκλειστεί και οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν αυτή τη στιγμή την περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, όπου προστίθεται ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.

Armed police have been inside the Park Inn on West George St in Glasgow for around an hour now, lots of people have been evacuated, and clearly several badly injured. Police advise staying away from the area. @LBC pic.twitter.com/iuF8jADG7q

— Jack Foster (@jackfostr) June 26, 2020