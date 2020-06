Δύο νεκροί από το «χτύπημα» του Εγκέλαδου στο Μεξικό – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τις ακτές του νότιου Μεξικού, σείοντας κτίρια στην Πόλη του Μεξικού, εκατοντάδες μίλια μακριά, με τους κατοίκους της πρωτεύουσας να βγαίνουν στους δρόμους.

Η Αμερικανική Εθνική Ωκεανική και Ατμοσφαιρική Διοίκηση εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, αλλά ήρε αργότερα τον συναγερμό.

Το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS μέτρησε το σεισμό σε μέγεθος 7,4. Επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν η πολιτεία Οαξάκα. Η Εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία του Μεξικού ανέφερε το μέγεθος του σεισμού σε 7,5 στην κλίμακα Ρίχτερ.

Νωρίτερα ο Alejandro Murat, κυβερνήτης της μεξικανικής πολιτείας Οαξάκα, δήλωσε στο Telemundo News σε μια ζωντανή συνέντευξη ότι κτίρια στην περιοχή της Κρουστσιτά κατέρρευσαν με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστεί ένας άλλος.

«Δυστυχώς, κάποιος έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου», δήλωσε ο Πρόεδρος Αντρέ Μανουέλ Λοπέζ Ομπραντόρ, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά μέσα.

Η PeMex, η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Μεξικού, έγραψε στο Twitter ότι ένα από τα διυλιστήρια πετρελαίου της τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω του σεισμού. Η φωτιά έσβησε λίγο αργότερα. Τουλάχιστον ένας άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της PeMex.

Συγκλονίζουν αυτόπτες μάρτυρες

«Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε… οι δρόμοι ήταν σαν τσίχλα», είπε ο Μιγκέλ Καντελαρία στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. O 30χρονος εργαζόταν όταν η γη άρχισε να τρέμει.

Όπως συμπλήρωσε, άρχισε να τρέχει έξω μαζί με συγγενικά του πρόσωπα, ωστόσο αναγκάστηκαν να σταματήσουν καθώς ο δρόμος και τα πεζοδρόμια έτρεμαν από την δόνηση.

Ο ίδιος έκανε λόγο για γείτονες που ούρλιαζαν από τον τρόμο, ενώ ορισμένοι προειδοποιούσαν τους άλλους να απομακρυνθούν από τις κολώνες της ΔΕΗ, που σείονταν δίχως σταματημό, όπως φαίνεται και σε χαρακτηριστικά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει.

