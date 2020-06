Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό – Στους δρόμους δεκάδες κάτοικοι

Newsroom eleftherostypos.gr

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μεξικό, σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε χερσαία περιοχή και εντοπίζεται 43 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χαλάπα στο Μεξικό. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο κατέγραψε την ένταση του σεισμού στα 7,7 Ρίχτερ.

Κτίρια σείστηκαν στην κεντρική Πόλη του Μεξικού από τον σεισμό, με εκατοντάδες ανθρώπους να βγαίνουν από τα σπίτια τους τρέχοντας στους δρόμους, αφού οι συναγερμοί της πόλης ειδοποίησαν τους κατοίκους, λίγα λεπτά πριν από τη σεισμική δόνηση.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι δεν είδαν αρχικά σημάδια τραυματισμών ή ζημιών.

The @SismologicoMX reports a 7.1 in Oaxaca, Mexico. This is the last thing Mexico City or any city needs in the middle of a pandemic. pic.twitter.com/sepgOfr1Kh

— Jesus Jiménez (@jesus_jimz) June 23, 2020