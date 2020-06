Αυτή η εικόνα του Τραμπ προκάλεσε χαλασμό στο twitter [εικόνες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Πανικός έχει προκληθεί στα social media με την εικόνα του καταρρακωμένου Ντόναλντ Τραμπ να κατεβαίνει από το ιδιωτικό του αεροπλάνο μετά την προεκλογική του συγκέντρωση στην Οκλαχόμα που εξελίχθηκε σε μεγάλο φιάσκο.

It wouldve never occurred to me to use Foreigner’s “I want to know what love is” as a soundtrack for the video of a post-rally President Trump tiredly walking, tie undone and MAGA-hat-in-hand, at the White Housepic.twitter.com/ltACg09zfn

— Marc Caputo (@MarcACaputo) June 21, 2020