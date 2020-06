Χαμός στη Μινεάπολη: 1 νεκρός και τουλάχιστον 11 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Μινεάπολη των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως συνέπεια τον θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό άλλων 11 ανθρώπων.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

