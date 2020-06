Βρετανία: Μακελειό με 3 νεκρούς και 2 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο στο Ρέντινγκ

Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός σήμανε στη Βρετανία καθώς σημειώθηκαν επιθέσεις με μαχαίρι στο Ρέντινγκ, ενώ εκφράζονται φόβοι για τρεις νεκρούς και δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπως μεταδίδει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης Telegraph, το οποίο αναφέρει ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άντρα.

Νωρίτερα έγινε γνωστό από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ότι αρκετοί άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ρέντινγκ της νότιας Αγγλίας, και η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή και ερευνά αναφορές για το περιστατικό.

Το Sky News μετέδωσε ότι οι επιθέσεις με μαχαίρι σημειώθηκαν στο σημείο όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε αντιρατσιστική διαδήλωση του κινήματος BLACK LIVES MATTER. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει τραυματιοφορείς να σπεύδουν στο σημείο και τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να αιμορραγούν και να βρίσκονται στο έδαφος, σε ένα πάρκο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το βίντεο ανεξάρτητα.

Ο επικεφαλής του δήμου του Ρέντινγκ καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο αυτό, όπου η αστυνομία αντιμετωπίζει ένα “σοβαρό περιστατικό”.

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ δηλώνει ιδιαίτερα ανήσυχη μετά τις αναφορές για ένα περιστατικό που είναι σε εξέλιξη στην πόλη Ρέντινγκ.

