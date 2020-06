Βίντεο – σοκ από τροχαίο στη Ρωσία – Φορτηγό παρέσυρε πέντε οχήματα

Newsroom eleftherostypos.gr

Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην πόλη Τσελιαμπίνσκ όταν φορτηγό έπεσε πάνω στα προπορευόμενα οχήματα.

Ειδικότερα, τα φρένα του φορτηγού ήταν χαλασμένα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο όχημα που βρισκόταν μπροστά του, με μεγάλη ταχύτητα, παρασέρνοντας και άλλα 3 αυτοκίνητα, ενώ χτύπησε και πάνω σε φορτηγό που βρισκόταν μπροστά από τα ΙΧ.

Από τη σύγκρουση δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν.

#Russia | The moment of a fatal accident on the highway in the #Chelyabinsk region, where a truck due to failed brakes at full speed crushed several cars. Two people were killed, seven were injured, and traffic on the roadway was blocked pic.twitter.com/wl8GgTujMV

— Atlantide (@Atlantide4world) June 17, 2020