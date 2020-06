Ειδικά τούνελ απολύμανσης για την προστασία του Πούτιν

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προστατεύεται από τον νέο κορωνοϊό από ειδικά τούνελ απολύμανσης, από τα οποία πρέπει να περάσει όποιος επισκέπτεται την προεδρική του κατοικία έξω από τη Μόσχα ή το Κρεμλίνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ένα τέτοιο ειδικό τούνελ που έχει κατασκευαστεί από ρωσική εταιρεία που έχει την έδρα της στην πόλη Πένζα έχει τοποθετηθεί στην επίσημη προεδρική κατοικία του προέδρου Πούτιν στο Νόβο Αγκαριόβο που βρίσκεται έξω από τη Μόσχα και δύο παρόμοια τούνελ έχουν τοποθετηθεί στο Κρεμλίνο, δήλωσε ο Πεσκόφ, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης, όπως και ότι τα τούνελ αυτά τοποθετήθηκαν την περίοδο έξαρσης της επιδημίας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι παρότι έχουν αρθεί πολλοί περιορισμοί, οι μάσκες και τα γάντια εξακολουθούν να είναι υποχρεωτικά, καθώς όπως είπε «τα πρόσθετα μέτρα προστασίας όταν αφορούν τον αρχηγό του κράτους είναι θεμιτά και δικαιολογημένα».

Putin's spokesman has confirmed that anybody who meets the Russian President has to use a Russian-made Covid-19 'disinfection tunnel' first. There are 3 of them, 2 in the Kremlin and another at Putin's residence, outside Moscow. https://t.co/vGOs36PbPopic.twitter.com/ot3XqrsgKP

— Bryan MacDonald (@27khv) June 17, 2020