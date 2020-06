Τροχαίο για τον Μπόρις Τζόνσον έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο

Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης, 17.06.2020, την στιγμή που ο Μπόρις Τζόνσον έφευγε από το Κοινοβούλιο, με τον άντρα να κατευθύνεται προς την πανάκριβη Jaguar που μετέφερε τον πρωθυπουργό.

Άνδρες ασφαλείας και αστυνομικοί έσπευσαν να τον εμποδίσουν, με το όχημα που μετέφερε τον Τζόνσον να φρενάρει απότομα και το πίσω όχημα να… πέφτει πάνω του!

Boris Johnson involved in “Crash for cash” scheme. Is there any level he won’t lower himself too? https://t.co/tfcmIN047y

— Jake Parr (@jakeparr17) June 17, 2020