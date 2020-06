Μήπως μας… κρύβει κάτι ο Τραμπ; – Το βίντεο που «γεννά» σοβαρές ανησυχίες για την υγεία του

Newsroom eleftherostypos.gr

Ανησυχία και πολλά σχόλια προκάλεσε η εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ σε τελετή αποφοίτησης της στρατιωτικής ακαδημίας των ΗΠΑ.

Αυτή τη φορά, όχι λόγω κάποιας δήλωσής του, αλλά για τις κινήσεις του Αμερικανού προέδρου που «προδίδουν» ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Αρχικά παρατηρήθηκε το περίεργο περπάτημα του Τραμπ, αλλά το στιγμιότυπο που έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα είναι αυτό, στο οποίο -κατά τη διάρκεια της ομιλίας του- πιάνει το ποτήρι για να πιει νερό, αλλά το χέρι του δεν μπορεί να… φτάσει στο στόμα και έτσι σπρώχνει το ποτήρι με το άλλο χέρι.

Η ψυχίατρος του πανεπιστημίου του Γέιλ, Bandy Xenobia Lee, σχολιάζοντας το περιστατικό, τόνισε πως πρόκειται για «μία ανησυχητική, μόνιμη νευρολογική ένδειξη που απαιτεί εξέταση στον εγκέφαλο, καθώς και διερεύνηση άλλων συμπτωμάτων».

Από την πλευρά του, ο πολιτικός αντίπαλος του Τραμπ, Τζον Κούπερ, έγραψε στο Twitter: «Τα πρόσφατα βίντεο δείχνουν ξεκάθαρα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας του Τραμπ. Ο τρόπος που μιλάει, που κρατά το ποτήρι με το νερό, τα μπερδεμά λόγια και οι σκέψεις του. Τι κρύβει ο Λευκός Οίκος;».

Recent videos make it clear that there is something medically wrong with Trump. The way he walks, how he holds a glass of water, his slurred words, his lapses in thought. What is the White House hiding?

— Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) June 14, 2020