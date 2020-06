Μαινόμενοι διαδηλωτές στις ΗΠΑ: Γκρεμίζουν και πετάνε σε λίμνες αγάλματα του Κολόμβου [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Διαδηλωτές για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ κατέβασαν και αποκεφάλισαν αγάλματα του Χριστόφορου Κολόμβου.

Σε Ρίτσμοντ, Βιρτζίνια και Βοστώνη, διαδηλωτές που συμμετείχαν στην πορεία για τον Τζορτζ Φλόιντ, κατέβασαν αγάλματα του Χριστόφορου Κολόμβου.

Oh damn a statue of Christopher Colombus in Richmond, VA has been removed by protesters and tossed in a lake.

pic.twitter.com/0NwcXr4prQ

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 10, 2020