Αυτός ήταν ο δολοφόνος του Ούλοφ Πάλμε – Ο εισαγγελέας κλείνει την υπόθεση που στοίχειωνε για δεκαετίες τη Σουηδία

Τα συμπεράσματα της έρευνας την οποία ανέλαβε το 2017 για την δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε παρουσίασε ο εισαγγελέας Κρίστερ Πίτερσον.

Ο Στιγκ Ενγκστρομ, γραφίστας, ήταν ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Όλοφ Πάλμε το 1986, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας Κρίστερ Πέτερσον, κλείνοντας την υπόθεση που στοίχειωσε την Σουηδία επί δεκαετίες.

«Το πρόσωπο είναι ο Στιγκ», ανακοίνωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εισαγγελέας Πέτερσον.

The Swedish prime minister Olof Palme was shot dead at close range in Stockholm in 1986 after leaving a cinema with his wife and son.

34 years later, Swedes hope to find out who killed Palme when the conclusions of an investigation are made public today.https://t.co/QQ23pLgzKu pic.twitter.com/NfDrKcgm1J

— ʟᴏɴɢʟᴏꜱᴛʟᴇꜰᴛ⏳ (@LongLostLeft) June 10, 2020