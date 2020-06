Σε φορτισμένο κλίμα το «αντίο» στον Τζορτζ Φλόιντ – «Όσο αναπνέω, θα αποδοθεί δικαιοσύνη», συγκλονίζουν τα λόγια της ανιψιάς του

Newsroom eleftherostypos.gr

Ντυμένοι στα μαύρα, ή φορώντας ρούχα με το σύνθημα «I can’t breathe» δεκάδες συγγενείς, οικείοι του Τζορτζ Φλόιντ έχουν ήδη συγκεντρωθεί στην εκκλησία «Fountain of Praise» του Χιούστον όπου βρίσκεται σε εξέλιξη κηδεία του 46χρονου Αφροαμερικανού.

Στην κηδεία – την οποία τελεί ο αιδεσιμώτατος Αλ Σάρπτον, γνωστός ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών- έχουν προσκληθεί περί τα 500 άτομα.

Έξω από την εκκλησία έχει επίσης συγκεντρωθεί κόσμος, ενώ κατά μήκος της διαδρομής που οδηγεί σε αυτή, έχουν τοποθετηθεί αμερικανικές σημαίες.

Μετά την επικήδεια τελετή, η σορός του Φλόιντ θα μεταφερθεί στο κοιμητήριο του Πέρλαντ στο Τέξας. Το φέρετρο θα φτάσει εκεί με μία ιππήλατη άμαξα και το σώμα του θα ταφεί δίπλα στον τάφο της μητέρας του.

Συγκινεί η ανιψιά του Τζορτζ Φλόιντ

«Όσο αναπνέω, θα αποδοθεί δικαιοσύνη». Με αυτά τα συγκινητικά λόγια η ανιψιά του Τζορτζ Φλόιντ, Μπρουκ Γουίλιαμς αποχαιρέτισε το θείο της.

Η Μπρουκ δήλωσε πως κανένας από τους τέσσερις αξιωματικούς που ευθύνονται για τον θάνατο του Φλόιντ δεν έδειξε να έχει «καρδιά ή ψυχή».

«Αυτός ο αξιωματικός δεν έδειξε να έχει τύψεις ενώ παρακολουθούσε την ψυχή του θείου μου να βγαίνει από το σώμα του. Παρακάλεσε και παρακάλεσε πολλές φορές για να σηκωθεί, αλλά τον πατούσατε πιο δυνατά. Γιατί πρέπει το σύστημα να είναι διεφθαρμένο;» διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια παρακάλεσε να σταματήσουν τα εγκλήματα μίσους. «Κάποιος είπε “να γίνει η Αμερική ξανά σπουδαία”. Αλλά πότε ήταν σπουδαία η Αμερική;», κατέληξε η νεαρή.

«Η ώρα της φυλετικής δικαιοσύνης έχει έρθει»

«Η ώρα της φυλετικής δικαιοσύνης» έχει έρθει στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Δημοκρατικός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές Τζο Μπάιντεν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας του Τζορτζ Φλόιντ.

"We can't turn away. We must not turn away. We cannot leave this moment thinking we can once again turn away from racism that stings at our very soul,” former Vice President Joe Biden said while speaking via video at George Floyd’s funeral. https://t.co/OmlIOf9IDW pic.twitter.com/rSH8NQXcmH

— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 9, 2020