Στο 1 εκατ. δολάρια ορίστηκε η εγγύηση για τον δολοφόνο του Τζορτζ Φλόιντ

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν που κατηγορείται για τον φόνο του 46χρονου Αφρομερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, πριν από δύο εβδομάδες, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σήμερα ενώπιον δικαστή, μέσω βίντεο.

Ο 44χρονος, που κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, εμφανίστηκε στην οθόνη που είχε τοποθετηθεί στο δικαστήριο φορώντας την πορτοκαλιά στολή των κρατουμένων.

Η δικαστής Τζάνις Ρέντινγκ αύξησε το ποσό της εγγύησης για την αποφυλάκιση χωρίς όρους του Σόβιν στο 1,25 εκατομμύριο δολάρια και στο 1 εκατομμύριο με όρους. Ο συνήγορος του Σόβιν δεν προέβαλε αντιρρήσεις στο ποσό αυτό.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο πρώην αστυνομικός ζήτησε να του γνωστοποιηθούν διάφορες αποδείξεις και πληροφορίες. Μεταξύ των αιτημάτων που υπέβαλε ήταν και να παραστεί στη δίκη του οποιοσδήποτε του πήρε δείγμα αίματος και ούρων.

Ο Τζορτζ Φλόιντ πέθανε αφού ο Φλόιντ γονάτισε στον λαιμό του, επί σχεδόν 9 λεπτά, κατά τη διάρκεια της προσαγωγής του γιατί φέρεται ότι προσπάθησε να πληρώσει έναν μαγαζάτορα χρησιμοποιώντας ένα πλαστό 20δόλαρο. Ο θάνατός του, τον οποίο βιντεοσκόπησαν περαστικοί, προκάλεσε κύμα οργής και κινητοποιήσεων σε όλον τον κόσμο.

Αρχικά ο Σόβιν είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, όμως το κατηγορητήριο στη συνέχεια διευρύνθηκε και μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση. Αν κριθεί ένοχος μπορεί να καταδικαστεί σε κάθειρξη έως και 40 ετών. Οι τρεις πρώην συνάδελφοί του που συμμετείχαν στη σύλληψη κατηγορούνται για συνέργεια σε φόνο. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για τις 29 Ιουνίου.

Το Χιούστον αποχαιρετά τον Τζορτζ Φλόιντ – Την Τρίτη η κηδεία

Εκατοντάδες άνθρωποι – κυρίως Αφροαμερικανοί – αποχαιρετούν σήμερα τον Τζορτζ Φλόιντ, η σορός του οποίου έχει εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στην εκκλησία «The Fountain of Praise» στο Χιούστον του Τέξας, την πόλη όπου μεγάλωσε ο Φλόιντ.

Φορώντας μάσκες και μπλουζάκια, άνθρωποι όλων των ηλικιών περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να προσκυνήσουν στο φέρετρο του 46χρονου Αφροαμερικανού ο οποίος πέθανε κατά τη σύλληψή του από τέσσερις αστυνομικούς πριν από δύο εβδομάδες στην Μινεάπολη, γεγονός που πυροδότησε ογκώδεις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Κάποιοι φορούσαν μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τα τελευταία λόγια του Φλόιντ πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, ακινητοποιημένος κάτω από το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν.

Αμερικανικές σημαίες κυματίζουν κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία «Κρήνη της Δοξολογίας» την ίδια ώρα που εντείνονται οι πιέσεις για σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και υποψήφιος για το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος συναντήθηκε με την οικογένεια του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στους οποίους εξέφρασε τα συλλυπητήριά του. Παράλληλα, βιντεοσκόπησε ένα μήνυμα που θα προβληθεί στην κηδεία του 46χρονου. Δεν πρόκειται όμως να παραστεί στην τελετή αυτή, ώστε να μην την διαταράξει.

Η κηδεία του Φλόιντ θα γίνει αύριο Τρίτη και θα την τελέσει ο αιδεσιμώτατος Αλ Σάρπτον, γνωστός ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

Η ταφή του θα γίνει στο νεκροταφείο του Χιούστον Memorial Gardens, στο προάστιο Πέρλαντ, όπου θα τεθεί για ανάπαυση δίπλα στη μητέρα του, Λαρσένια Φλόιντ.

Οι Δημοκρατικοί γονάτισαν στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ [βίντεο]

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές και βουλευτές γονάτισαν σήμερα σιωπηλοί για οκτώ λεπτά και 46 δευτερόλεπτα μέσα στο αμερικανικό Κογκρέσο αποτείνοντας φόρο τιμής στον Τζορτζ Φλόιντ και άλλους Αφροαμερικανούς «που έχασαν άδικα τη ζωή τους», προτού παρουσιάσουν την πρότασή τους για μια μεταρρύθμιση της αστυνομίας.

Η Δημοκρατική πρόεδρος του Κογκρέσου Νάνσι Πελόζι, ο επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, καθώς και περίπου 20 κοινοβουλευτικοί, εκ των οποίων αρκετοί Αφρομμερικανοί, συγκεντρώθηκαν στην «Αίθουσα της χειραφέτησης», που ονομάστηκε έτσι προς τιμή των σκλάβων που εργάστηκαν στην κατασκευή του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον, τον 18ο αιώνα.

Τα 8 λεπτά 48 δευτερόλεπτα ήταν ο χρόνος που ο λευκός αστυνομικός πίεσε με το γόνατό του τον λαιμό του Τζορτζ Φλόιντ, μέχρι να πάθει ασφυξία και να πεθάνει στις 25 Μαΐου στη διάρκεια της προσαγωγής του – ένα γεγονός που προκάλεσε ένα ιστορικό κύμα οργής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Nancy Pelosi named George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery and more before kneeling for a moment of silence that lasted 8 minutes and 46 seconds. pic.twitter.com/mQkSGSAE86

— USA TODAY (@USATODAY) June 8, 2020