Οι Δημοκρατικοί γονάτισαν στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ [βίντεο]

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές και βουλευτές γονάτισαν σήμερα σιωπηλοί για οκτώ λεπτά και 46 δευτερόλεπτα μέσα στο αμερικανικό Κογκρέσο αποτείνοντας φόρο τιμής στον Τζορτζ Φλόιντ και άλλους Αφροαμερικανούς «που έχασαν άδικα τη ζωή τους», προτού παρουσιάσουν την πρότασή τους για μια μεταρρύθμιση της αστυνομίας.

Η Δημοκρατική πρόεδρος του Κογκρέσου Νάνσι Πελόζι, ο επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, καθώς και περίπου 20 κοινοβουλευτικοί, εκ των οποίων αρκετοί Αφρομμερικανοί, συγκεντρώθηκαν στην «Αίθουσα της χειραφέτησης», που ονομάστηκε έτσι προς τιμή των σκλάβων που εργάστηκαν στην κατασκευή του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον, τον 18ο αιώνα.

Τα 8 λεπτά 48 δευτερόλεπτα ήταν ο χρόνος που ο λευκός αστυνομικός πίεσε με το γόνατό του τον λαιμό του Τζορτζ Φλόιντ, μέχρι να πάθει ασφυξία και να πεθάνει στις 25 Μαΐου στη διάρκεια της προσαγωγής του – ένα γεγονός που προκάλεσε ένα ιστορικό κύμα οργής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Nancy Pelosi named George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery and more before kneeling for a moment of silence that lasted 8 minutes and 46 seconds. pic.twitter.com/mQkSGSAE86

— USA TODAY (@USATODAY) June 8, 2020